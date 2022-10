Sangiuliano in visita alla Sinagoga: primo appuntamento pubblico del ministro della Cultura

Gennaro Sangiuliano visita la Sinagoga. Nell'agenda dei primi appuntamenti pubblici scelti dal nuovo ministro della Cultura, spicca il Ghetto di Roma, con le sue istituzioni e i suoi rappresentanti. L'ex direttore del Tg2 ha voluto incontrare il Rabbino capo Riccardo Di Segni e la presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello.

Lo ha reso noto direttamente Sangiuliano con un tweet in cui ha raccontato la sua visita alla Sinagoga e al Museo ebraico della Capitale.

Su Twitter ha postato: «Grazie al Rabbino Capo, Riccardo Shemuel Di Segni, e al Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che oggi mi hanno accompagnato in visita alla Sinagoga e al Museo ebraico di Roma. Shalom!».

Ancora un incontro istituzionale in una cornice prestigiosa all'insegna degli accordi culturali, per Sangiuliano, dopo aver accolto, due giorni fa, sull'arena del Colosseo papa Francesco per la cerimonia di preghiera per la fine della guerra in Ucraina e nel mondo. Con lui, avevano sfilato i rappresentanti delle comunità cristiane e delle religioni mondiali, riuniti a Roma per l'incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.