Roma, follia nella metro: ragazzo aggredito dal marito di una presunta turista portoghese scambiata per borseggiatrice

Venerdì 21 Aprile 2023, 23:14 - Ultimo aggiornamento: 23:15

Caos nella metro di Roma. Un ragazzo ha reagito nei confronti di una donna, una presunta turista portoghese che secondo lui sarebbe una borseggiatrice. Non è chiaro se la donna abbia o meno sottratto qualcosa al giovane ma l'episodio avrebbe scatenato la reazione del marito della turista che ha aggredito il ragazzo immobilizzando con le braccia attorno al collo tra le urla dei presenti. Il filmato è stato condiviso sul canale Telegram di Welcome to Favelas.