Degrado a Roma: tendopoli a Santa Bibiana, rifiuti ovunque a San Lorenzo e alberi sradicati in via dei Gracchi

La situazione nella zona di Santa Bibiana (vicino alla Metro Manzoni di Roma) è decisamente critica, con il degrado che sembra estendersi sempre di più. In particolare, si segnala la presenza di una tendopoli vicino al sottopassaggio di Santa Bibiana che rappresenta un problema per la sicurezza e l'igiene del quartiere.

Ma non è solo questo il problema. Lungo via dei Sardi e via dei Sabelli nel quartiere San Lorenzo, il degrado è evidente: i marciapiedi sono pieni di spazzatura, i cestini dell'immondizia traboccano e il verde pubblico sembra essere completamente abbandonato.

Il letto degli alberi lungo le strade sono diventati dei cestini della spazzatura. I resindenti non demordono e condividono il tutto con il solito canale social "Resistsanlorenzo".

Ma le problematiche non finiscono qui. A causa del maltempo degli ultimi giorni, numerosi alberi sono stati sradicati lungo via dei Gracchi e all'entrata di villa Borghese, creando non solo disagi alla circolazione ma anche mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e della macchina stazionate.

La situazione è diventata insostenibile e i residenti delle diverse zone si sentono abbandonati dalle istituzioni. Commenta uno di loro: "Chiediamo interventi immediati per riportare un minimo di decoro e pulizia nelle strade e nei parchi della zona, altrimenti il tutto continuerà a peggiorare. È necessario che le autorità competenti prendano seriamente in considerazione la situazione e agiscano senza indugi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Santa Bibiana e di San Lorenzo."