Roma, al Rione Monti i rifiuti della movida deturpano Piazza degli Zingari. «Caos e zero regole»

Bicchieri da cocktail in plastica, cannucce e pacchetti di sigarette vuoti, questo è il risultato della movida a Piazza Degli Zingari. Ogni sera in questa zona di Rione Monti, nel cuore di Roma, si riuniscono persone di ogni età, Roberta G. è una residente del Rione e ci tiene a dire la sua in merito. «Nei pressi della piazza c’è un locale nel quale è possibile prendere da bere sedendosi al tavolo. In alternativa si può optare anche per bere da asporto, e in questo caso non è previsto il bicchiere di vetro. Anche a me è capitato di fare aperitivo lì con qualche amica, sia al tavolo che da asporto, non credo che il problema sia bere un bicchiere in tranquillità. Quando mi è capitato infatti io e le mie amiche abbiamo gettato il bicchiere di plastica nel cestino. Effettivamente quello che c’è da dire, è che solitamente i cestini straripano di rifiuti ed è impossibile gettarci qualcosa dentro, soprattutto da una certa ora in poi». Dunque il problema potrebbe anche essere quello che ci siano pochi cestini.

«Non so ogni quanto si occupino di svuotarli sinceramente, ma credo che l’assenza di cestini sia il reale problema della situazione.

Dalle 18 in poi iniziano ad essere sempre più pieni, ciò che ne consegue è che i bicchieri si accumulino in giro e a terra, nei pressi del secchietto. Chiaramente anche l’ignoranza delle persone non è da sottovalutare, vedo molti turisti ubriachi già dalle sei del pomeriggio che continuano a bere fino a notte fonda. Tral'altro non so quali siano le regole da questo punto di vista ma il locale forse dovrebbe occuparsi di restituire decoro alla piazza a ora di chiusura o di ritirare direttamente i bicchieri. Potrebbero anche pensre di mettere loro un ulteriore cestino». Un altro problema sarebbe poi legato anche ai vari schiamazzi notturni. «È normale che stando in centro ci siano dei rumori, e vivere davanti a un locale non è semplice, tuttavia esistono molti locali che si occupano dei propri clienti e non c'è confusione. Non ci trovo nulla di male nel divertimento, ma credo che sia i locali che la clientela dovrebbero prendere coscienza del fatto che dobbiamo essere noi cittadin,i primi a rispettare il luogo in cui viviamo». Rione Monti è uno dei quartieri più belli di Roma e grazie al cielo il degrado è minimo, quello dei rifiuti però purtroppo rimane un problema serio, e come in tutte le cose servirebbe un lavoro di squadra tra buon senso, locali e istituzioni.