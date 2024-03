Sabato 9 Marzo 2024, 07:34

Pienone a Roma per Pasqua 2024 che conferma, così, il record già stabilito lo scorso anno. Spiega Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma: «Gli arrivi nel periodo di Pasqua sono stimati in 455mila (+5,28% rispetto al 2023) e le presenze oltre un milione ovvero + 3,56% sul 2023. Ancora un ottimo segnale quello che arriva dalle stime dell'Ente Bilaterale del turismo per il ponte pasquale. Supereremo i numero del 2023: anno record assoluto. Segno che la crescita del turismo della Capitale non è più un fattore occasionale ma ormai a tutti gli effetti strutturale. Roma cresce e il turismo romano gode di ottima salute. Concerti, grandi eventi sportivi, dell'arte e della moda hanno fatto tornare a vivere la nostra città generando migliaia di nuovi posti di lavoro. Grazie al lavoro fatto dalla nostra amministrazione oggi possiamo finalmente parlare di una crescita solida e duratura. Tutti i principali indicatori confermano infatti che la crescita proseguirà anche nel 2024, 2025 e 2026 a patto che la città rimanga attrattiva. La formula che abbiamo adottato, ovvero quella di richiamare in città un numero sempre maggior di grandi eventi, evidentemente funziona ed è fondamentale proseguire in questa direzione per non fermare la crescita».

I NUMERI

Come detto, lo scorso anno a Pasqua furono oltre un milione le presenze turistiche a Roma. Quest'anno la previsione è di superare il milione e 115mila turisti. «Al momento stiamo parlando però delle previsioni che non tengono conto dei last minute che costituiscono una fetta importante del settore», aggiunge Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, che poi sottolinea come «la conferma del record del 2023 è sicuramente un'ottima notizia».

Stando alle previsioni dell'Ente per il Turismo (Enit), «negli esercizi alberghieri di Roma Capitale gli arrivi stimati sono 290.000 unità con una crescita di +1,22%; le presenze sono 680.500 unità con una lieve flessione di -0,83%. Negli esercizi complementari (per intendersi: b&b, case vacanze e simili, ndr) gli arrivi stimati sono 165.000 unità con una crescita di +13,25%; le presenze sono 435.000 unità con +11,25%». C'è anche il dato sul territorio provinciale di Roma: «Nell'insieme della Città Metropolitana gli arrivi complessivi sono stimati in 544.600 unità con una crescita di +5,62%; le presenze sono in 1.304.950 unità con +3,77%. Negli esercizi alberghieri della Città Metropolitana sono 338.000 unità con una crescita di +1,35% e le presenze 778.600 unità con -1,22%. Negli esercizi complementari gli arrivi stimati sono 206.600 unità con +13,45%;le presenze sono 526.350 unità con +12,16%».

Soddisfazione per i dati arriva anche dalla Regione Lazio, soprattutto per l'apprezzamento riservato al litorale. Dice l'assessore al Turismo della Giunta Rocca, Elena Palazzo: «Registriamo un crescente interesse in particolare verso il litorale sud del Lazio. È di pochi giorni fa la notizia che l'isola di Ponza sia stata inserita dall'autorevole sito European Best Destinations tra le 20 mete turistiche europee da non perdere nel 2024. Già nel periodo di Pasqua ci aspettiamo un forte incremento di turisti attratti anche dalla visibilità avuta da Gaeta e Latina entrambe finaliste per il riconoscimento di Capitale della Cultura 2026. Il nostro mare piace perché capace di coniugare la bellezza dei paesaggi con la storia e le tradizioni dei borghi che nei giorni di Pasqua rappresentano la meta perfetta per una vacanza ricreativa e alternativa rispetto alle mete più gettonate».