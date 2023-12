Colosseo, Sangiuliano: «Sfida Musk-Zuckerberg tramontata, c'è un limite alle offerte di denaro»

La sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg «è tramontata ma comunque il Colosseo non è mai stato in discussione perché c'è un limite anche alle offerte di denaro. Questi beni esprimono il valore identitario della nostra storia, della nostra tradizione, del nostro passato e devono avere anche una loro sacralità rispetto alla quale nessuno può andare oltre». Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite di 'Mattino Cinque News' su Canale 5, sulla richiesta del Colosseo da parte di Musk e Zuckerberg per sfidarsi a vicenda.

