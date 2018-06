Rom e migranti, spine sul caso Roma: le politiche della Raggi alla prova della Lega

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il primo «no» Virginia Raggi lo ha pronunciato in televisione dieci giorni fa. Non rispetterà, ha detto la sindaca a Piazza Pulita lo scorso 24 maggio, il contratto di governo Lega-M5S che prevede asili nido gratis «solo per gli italiani». Ma questo è uno dei tanti fronti che potrebbero aprirsi a breve con il Viminale guidato da Matteo Salvini. Il Campidoglio, infatti, si troverà costretto a correggere la rotta su una serie di politiche sociali già avviate. Gli esempi più lampanti...