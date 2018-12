RISULTATI MARCATORI E COMMENTI, IX GIORNATA

Poggio Bustone-Alto Lazio 0-0

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Real Vazia – Gens Cantalupo 1-0

Morelli

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Massimo Tascioni (All. Gens Cantalupo)

Fiamignano – Reate United 1-0

Di Paolantonio

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Sporting Corvaro – Posta Calcio 4-0.

Massimi, Lelli, Leonardi L., Leonardi C.

Franco Massimi (All. Sporting Corvaro)

Fabio Miani (All. Posta)

Casperia – Real Monteleone 2-1

Filippi, Fiori (C), Di Filippo

Federico Chini (All. Casperia)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Stimigliano - Torpedo 0-4

Simeoni, Gunnella, Festuccia, Francia

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Poggio Moiano – Micioccoli 1-0

Massimi G.

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

RISULTATI IX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terminate anche le 8 partite previste per la IX giornata di Terza Categoria. Continua a definirsi una classifica più che mai incerta e sempre in grado di sorprendere gli appassionati: il Casperia ritrova la vetta con un solo punto a separarla dal Fiamignano.Reti inviolate tra Poggio Bustone ed Alto Lazio, che mantiene la terza posizione, mentre il Real Vazia porta a casa 3 punti importanti contro il Cantalupo. Il Fiamignano batte per 1-0 il Reate United ed è invece una goleada a permettere allo Sporting Corvaro di sorpassare il Posta: 4-0 tra le due formazioni.Lo scontro al vertice tra Casperia e Monteleone premia i ragazzi di mister Chini, che vincono in rimonta; si ferma invece a quota 14 il Micioccoli, battuto dal Poggio Moiano mentre ha più fortuna la Torpedo, che ritrova la vittoria con una convincente prestazione contro lo Stimigliano.Termina dopo 20 minuti il match tra Rocca Valle Turano e Torri In Sabina: match assegnato alla squadra ospite dopo l’infortunio di un uomo del Rocca che, restando con solo 6 giocatori in campo, non può continuare.: «Partita ben giocata al centrocampo, con occasioni da una parte e dall’atra. Abbiamo avuto una grande chance di passare in vantaggio: scavalcata il portiere, la palla è finita sulla traversa. Gli avversari sono una bella squadra, ben messa in campo, anche loro hanno avuto una bella occasione, ma il nostro portiere si è fatto trovare pronto. Bellissimo il terzo tempo al bar del paese, grazie a Chicca, una nostra tifosa divisa tra Poggio Bustone e Alto Lazio: ha vinto l’amore».: «Gara brutta, giocata male da entrambe le squadre, risultato giusto. L’arbitro…meglio che va a fare altro. Il designatore dovrebbe pensarci prima di mandare in giro questi ragazzi, io fino ad ora non i sono mai lamentato, ma così non si può».: «Abbiamo fatto una buona partita contro una buonissima squadra. Adesso cominciamo a pensare già a sabato perché vogliamo chiudere bene questo 2018».: «Voglio complimentarmi con i miei ragazzi perché hanno giocato una grande gara, mostrando grande personalità».: «Partita bella, ben arbitrata e corretta, con un palo colpito da entrambe le squadre. Bisogna migliorare sotto porta, ma devo fare i complimenti ai miei, che nonostante numerose assenze, hanno dato il massimo. Bello anche il terzo tempo con i ragazzi e il mister Ciccarelli, mio amico, a cui vanno i complimenti per aver portato in campo una bella squadra, nonostante sia al primo anno di attività. Faccio a lui un grande in bocca al lupo per la sua esperienza con il Reate e per l’esame che dovremo sostenere insieme».: «Complimenti al Fiamignano del caro mister Lucentini, sono davvero bravi».: «Bella partita, contro una squadra ben messa in campo e che esprime un bel gioco. Il primo tempo è finito in parità. Rientrati in campo, la squadra ha cominciato a fraseggiare ed è arrivato il primo gol. I ragazzi hanno continuato a giocare verticalizzando e così, dopo il raddoppio, abbiamo fatto altri 2 gol. Ottima reazione della squadra dopo i due stop precedenti. Testa alla prossima. Partita corretta e buona direzione di gara».: «Primo tempo giocato bene, nel secondo ci siamo fermati e loro hanno messo in campo più cattiveria agonistica. Ci serva da lezione».: «Se cercavamo delle risposte le abbiamo avute, in quanto abbiamo fatto una partita di carattere e ben giocata per tutti i 90 minuti. Peccato aver regalato il gol del vantaggio ancora su un nostro errore in disimpegno, dobbiamo migliorare su questo ma la reazione è stata da squadra vera. Poteva tagliarci le gambe, visto il recente periodo, invece ci abbiamo creduto pressando ovunque e creando occasioni poi sciupate. Finalmente al 75' è arrivato il pareggio e a un minuto dalla fine il gol vittoria. Sono felice per i ragazzi, hanno dato tutto e meritavano questa vittoria, che dedichiamo a Marcello, capitano del Borgo Quinzio e amico del nostro compagno Colangeli».: «Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno disputato una gran bella partita. Campo ai limiti della praticabilità sia per le dimensioni che per il ghiaccio e l’acqua. Una menzione particolare alla squadra avversaria, a dir poco scorretta a partire dal dirigente, al guardalinee, ai tifosi. Salvando 3-4 giocatori devo dire, a malincuore, di aver trovato una squadra molto scorretta. Venirsi a scusare a fine partita è semplice... Vincevamo 1-0, l’ultimo quarto d’ora abbiamo preso 2 gol su nostre disattenzioni. Quando eravamo in vantaggio ci siamo presentati almeno 2 volte davanti al loro portiere per chiudere la partita, ma il nostro bomber non era in giornata. Sono convinto che se i ragazzi giocano sempre come oggi, ci toglieremo delle soddisfazioni».: «Partita tranquilla e ben arbitrata, pessima prestazione della difesa».: «Partita corretta e ben arbitrata, complimenti all'altra squadra per la correttezza e l'ospitalitá. Per I ragazzi non era facile dopo un periodo no, ma sono stati bravi e determinati nel cercare la vittoria. Complimenti a loro, speriamo che I tre punti ci diano la fiducia per lavorare con entusiasmo durante la settimana».: «Partita combattuta ma bella sotto il punto di vista dell’intensità, con diversi capovolgimenti di fronte, soprattutto nel primo tempo che ha visto il Micioccoli avere un paio di possibilità di andare in vantaggio, ben neutralizzate dal nostro portiere Tarsia. Il secondo tempo invece è stato totalmente a nostro vantaggio con diverse occasioni da gol, su tutte il palo preso da Visco o la traversa su punizione dalla 3\4 di Merlonghi, mentre il Micioccoli ha avuto un paio di occasioni frutto di ripartenze veloci. All’80’ è arrivato il vantaggio, con un gol di Massimi che ha saputo sfruttare un cross da calcio piazzato di Merlonghi, spizzando la palla sul secondo palo. L’importante è stato conquistare i tre punti, in vista della prossima gara contro una squadra come l’Alto Lazio, che sta attraversando un buon periodo. Sarà un altro banco di prova per testare di che pasta siamo fatti».: «Risultato bugiardo, meritavamo i 3 punti. Anche in assenza di 8 giocatori i ragazzi che sono scesi in campo hanno disputato una grande partita. Non posso recriminare nulla ai miei ragazzi, a parte il fatto di non aver sfruttato meglio le 4 limpide occasioni da gol. Speriamo nel rientro di tutti i miei giocatori a partire dalla prossima settimana. Adesso testa alla prossima gara».Poggio Bustone - Alto Lazio 0-0Real Vazia -Gens 1-0Fiamignano - Reate United 1-0Corvaro - Posta 4-0Casperia - Monteleone 2-1Stimigliano - TorpedoPoggio Moiano - Micioccoli 1- 0Stimigliano - Torpedo 0-4Casperia 19Fiamignano 18Alto Lazio 17Real Monteleone Sabino 16*Corvaro, R. Vazia 15Micioccoli*, Torri In Sabina 14Poggio Bustone 13Gens Cantalupo, Posta, Poggio Moiano 12Torpedo 9Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2* una gara in meno