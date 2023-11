Santa Rufina: alla Rsa momento di festa con i Santarofinari Rulli Rulli / Le foto

RIETI - “Gli anziani sono le nostre radici e come tali non possiamo non prendercene cura”. Parla così Sandro Angeletti, presidente dell’associazione Rulli e Cantine che a Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, organizza la manifestazione gastronomica in programma oggi.

Nel pomeriggio con i Santarofinari Rulli Rulli si è ripetuta la tradizionale visita alla Residenza Sanitaria Assistita di Santa Rufina, visita che è stata come sempre festosa.

L’associazione, oltre a musica e balli, ha portato in dono le pizze di San Martino, assai apprezzate dai presenti e due targhe, consegnate al gruppo dei Santarofinari Rulli Rulli e alla Rsa.

“Anche quest'anno siamo lieti di accogliere all’interno della nostra struttura l’associazione Rulli e Cantine – ha spiegato Maurizio Cappetta, socio della Soratte Due - portando avanti quella che era la volontà dell’amministratore Vincenzo Latini, venuto a mancare da due mesi e mezzo.

Ci teneva tanto a momenti come questo, che portano gioia nel cuore degli ospiti”.

Una settantina sono gli ospiti che, tra qualche settimana, saranno ancora al centro delle attenzioni dell’associazione Rulli e Cantine, grazie all’arrivo di babbo natale che lascerà loro doni e dolcetti.