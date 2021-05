Carabinieri, il sindacato Unarma Asc incontra il comandante generale Luzi

RIETI - Un incontro importante di confronto e dialogo in un momento particolarmente delicato per tutti e per risolvere alcune problematiche non più procrastinabili. L’Associazione sindacale carabinieri “Unarma Asc” - guidata dal segretario generale provinciale di Rieti, Giorgio Salustri - ha incontrato il comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi. Una delegazione cui hanno preso parte anche il segretario generale Antonio Nicolosi e i segretari nazionali, Francesco Patini e Massimo Borraccini .

Ma non solo. L’incontro ha permesso di mettere in primo piano anche alcune criticità al fine di risolvere nel miglior modo possibile alcune problematiche relative alle Stazioni carabinieri di Amatrice, Accumoli e Cittaducale . Un incontro in cui anche i vertici nazionale del sindacato hanno sottolineato il clima costruttivo e di reciproca collaborazione in un giorno di interlocuzione molto importante anche nell’ottica di un sindacato come risorsa propositiva e strumento di confronto.

