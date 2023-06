Tutto pronto per le gare internazionali di tiro con l'arco a Rocca Sinibalda: tre reatini in gara

RIETI - Trenta atleti da dieci Paesi a Rocca Sinibalda per disputare i campionati internazionali di tiro con l’arco a cavallo. Una competizione di livello in casa dell’Asd “L’Ardiglione” che per l’occasione schiera, per la categoria senior, il 18enne Giorgio Antonelli già sesto classificato agli internazionali in Spagna lo scorso febbraio; con lui anche Carlo Antonelli di 16 e Lavinia Piacentini di 13 anni, impegnati nella categoria junior: ben 3 reatini saranno dunque in gara dal 9 all’11 giugno.



Rocca Sinibalda fa quindi da cornice al primo Internazionale d’Italia, con i migliori cavalieri d’Europa pronti a darsi battaglia sportiva con arco e frecce: oltre ai 3 reatini, per l’Italia ci saranno anche Cristina Capone e Stefano Giansantelli dell’Asd Arcieri a cavallo Italia di Cerveteri e Silvia Fagioli e Beatrice Legnani dell’Asd “La Francesina” di Varese. Presente anche il pluridecorato maestro Mihai Cozmei, detentore dell’ultimo Guinness World Record, che terrà uno stage per arcieri a cavallo il 6 e il 7 giugno.



«Il tiro con l'arco a cavallo è patrimonio dell’Unesco ed è uno sport ad alta spettacolarità che richiede una combinazione di abilità fisiche e mentali e per il quale i cavalli sono addestrati per lavorare a stretto contatto con i cavalieri creando una sinergia perfetta - commentano dall'Asd l'Ardiglione - per noi è un onore ospitare questa gara internazionale, che è anche una conferma di quanto la disciplina stia prendendo piede in Italia in questi ultimi anni». Sui canali social de "L'Ardiglione" sarà inoltre possibile seguire la diretta delle gare in streaming.



Tutto pronto dunque nella splendida cornice della Valle del Turano, al centro sportivo comunale “Francesco Gabriotti” per un evento di rilievo, appoggiato dalla Federazione Internazionale IHAA (International Horseback Archery Alliance), dallo Csein (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e con il patrocinio di Sport e Salute, della Provincia di Rieti e del Coni.