© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Dopo l’abbazia di Farfa nello scorso weekend, sarà un’altra prestigiosa location a ospitare in questo fine settimana, a, i concerti della manifestazione Sabina music summer. Nel cortile di Palazzo Forani, oggi, ultimi concerti della rassegna. Questa sera alle 21.30, il concerto d’apertura, un tributo alla chitarra e alle sue evoluzioni sonora con protagonisti tre chitarristi diametralmente opposti ma legati a doppio filo alla tradizione jazzistica: Giuseppe Cistola, più mainstream, Mariano Colombatti, influenzato dall’elettronica, e Andrea Infusino, innamorato di blues e di manouche. Alle 22.15 Rocco Zifarelli&Dario Rosciglione. Rocco Zifarelli è uno dei più versatili chitarristi e collabora con molti artisti italiani e internazionali suonando in molti differenti approcci stilistici, dal jazz al rock, big band e orchestrale. Dario Rosciglione (contrabasso) ha un’esperienza consolidata di vari generi che si riflettono nelle collaborazioni avute con artisti, tra i più diversi tra loro. L’accettazione e la registrazione degli ingressi inizia alle 20.30. I concerti che si susseguiranno saranno di facile accesso e hanno un costo di 10 euro per serata. È possibile acquistare il biglietto del singolo evento in prevendita, attraverso il portale “eventbrite” oppure i biglietti potranno essere prenotati via e-mail all’indirizzo ticket@faramusic.it. La sera del concerto andranno ritirati e saldati alla cassa entro le 20.30, infine si potranno acquistare anche la sera dei concerti, se ancora disponibili. Ogni evento è a numero chiuso.In occasione del Sabina music summer, passeggiata nella storia attraverso le stanze e gli ambienti di Palazzo Forani, a, edificio nobiliare cinquecentesco di Casperia, facente parte della rete delle dimore storiche del Lazio. Le visite si terranno oggi alle ore 11, 16 e 18. L’appuntamento è in via Massari 136 (ingresso palazzo Forani). Previsti sconti per i possessori del biglietto del concerto del Sabina music summer.altri due spettacoli in scena presso il Teatro Potlach, nell’ambito del Flipt - Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali, sostenuto dalla Regione e dalla Fondazione Varrone. Oggi alle 18 lo spettacolo “Zingari Lager” del Teatro Bertolt Brecht. In scena tre musicisti rom e l’attore Maurizio Stammati, il saggio folle che ridendo riesce a dire le più grandi verità, anche se fanno male, portavoce di un laico inno alla tolleranza e al rispetto reciproco. Lo spettacolo è adatto a un pubblico a partire dai 10 anni. È invece adatto a tutte le età lo spettacolo “Viola, Violetta”, una nuova co-produzione tra il Teatro Potlach e la Compagnia svizzera Il Funambolo, che debutterà a Fara Sabina lunedì 14 settembre alle 18. In scena la ventriloqua Ava Loiacono e i due pupazzi Viola e Gioacchino, alle prese con un incontro tra nord e sud, un amore fatto di sapori e dissapori, con tanta gioia di vivere, allegria e risate. Per motivi di sicurezza la prenotazione per entrambi gli spettacoli dal vivo è obbligatoria al numero del Teatro Potlach 351/7954176.Sarà il santuario dia ospitare, oggi, la quarta tappa de “Il Piccolo Cammino...il cammino di Francesco per i piccoli”, progetto del Comune e dalla Diocesi di Rieti. Alle 9 ritrovo al parcheggio del Santuario, a seguire passeggiata verso il Sacro Speco e poi visita guidata del Santuario. Fine per le 12.45. Info: Visitrieti o le pagine facebook dedicate o il Comune di Rieti.