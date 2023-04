Presentata la Carta dei Valori della Ristorazione Italiana per valorizzare e rafforzare la cultura dell’ospitalità

RIETI - Oggi in occasione della Giornata della Ristorazione è stata presentata agli addetti ai lavori la Carta dei Valori della Ristorazione Italiana per valorizzare e rafforzare la cultura dell’ospitalità.

Il Presidente Fipe Lazio Nord Elia Grillotti ha richiamato l’attenzione sui contenuti della Carta dei Valori che mirano alla salvaguardia della cucina italiana e delle produzioni agroalimentari dagli attacchi di altri paesi europei che mirano all’omologazione delle proposte gastronomiche. Ha ricordato che il settore della ristorazione annovera oltre 1.300.000 addetti e che è un tassello fondamentale dell’industria turistica. Le prospettive di crescita del settore sono buone a condizione che ci sia maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro e un ritorno dei giovani al nostro mondo.

Il Presidente Tosti ha rilevato che il settore ha pagato un prezzo molto alto durante la pandemia. Solo nel 2022 in Provincia di Rieti ci sono state 30 nuove aperture a fronte delle 120 cessazioni. In tutti i Comuni della Provincia è aperta almeno 1 attività di ristorazione che significa accoglienza, ospitalità, incontro, socialità e promozione dei territori. Al 31 dicembre 2022 erano attive 888 imprese dei servizi di ristorazione. Tale capillare presenza è il vettore necessario per far conoscere le produzioni locali ed aprirle a nuovi mercati. La Camera di Commercio di Rieti – Viterbo sta lavorando ad un progetto per dotare di un marchio di qualità tutte le produzioni alimentari di eccellenza della Provincia di Rieti.

E’ intervenuta all’incontro Claudia Chiarinelli Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Rieti che ha dichiarato: «La giornata rappresenta un’iniziativa popolare ed efficace. La ristorazione e l’enogastronomia sono un patrimonio del nostro Paese e, simbolicamente, il Comune di Rieti ha voluto manifestare e ribadire il proprio sostegno al settore».