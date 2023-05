Guardia di Finanza Rieti, incontro sul tema “Vivere la montagna in sicurezza”

RIETI - Alla presenza del Comandante Regionale Lazio – Gen. D. Virgilio Pomponi – e delle massime Autorità civili e militari locali, presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, si è svolto, in mattinata, un evento informativo cui hanno partecipato gli Enti/Organismi di soccorso della provincia (Forze di Polizia, Cai/Cnsas Lazio di Rieti e Antrodoco, Vigili del Fuoco di Rieti) nonché delle associazioni locali operanti sui monti del reatino.

L’incontro, che ha visto come relatori il Direttore della Scuola di Alpinismo “Franco Alletto”, il Capo Stazione del Cnsas di Rieti, un dirigente Medico Ares 118 esperto di medicina in montagna e un ufficiale del Corpo proveniente dalla Sezione Aerea di Pratica di Mare, ha trattato i temi della “prevenzione del rischio in ambiente montano” nonché della “gestione dell’infortunato e del primo soccorso in montagna”.

Tra le tematiche trattate è stata dedicata particolare attenzione ai compiti dell’operatore di polizia giudiziaria, a cura del Comandante della Stazione Sagf della Fiamme Gialle di Antrodoco ed illustrate anche le potenzialità dei sistemi di intercettazione con specifica descrizione delle finalità e capacità di impiego dei sofisticati sistemi dell’IMSI Catcher installati a bordo degli elicotteri del Corpo della Guardia di Finanza per intercettare i segnali di cellulari accesi, anche sotto diversi strati di neve.

Il progetto, nasce anche dall’esigenza di far emergere, a livello locale, le peculiarità della componente del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a seguito dell'apertura della Stazione SAGF ad Antrodoco (RI).

Le stazioni S.A.G.F. hanno compiti di soccorso in montagna, rilevamento dati in collaborazione con altri organismi di soccorso alpino per lo studio e la prevenzione degli incidenti da valanga, concorso in interventi di ricerca persone, protezione civile, tutela ambientale. La delicatezza dei compiti di soccorso e le correlate responsabilità richiedono che il personale S.A.G.F. si mantenga in costante efficienza con adeguati allenamenti e continuo addestramento.

Sono stati, inoltre, realizzati dei momenti correlati a cui hanno partecipato anche alcune scolaresche della vicina scuola cittadina di Piazza Tevere, fra i quali una mostra sul Soccorso Alpino, un’esposizione statica dei mezzi del Corpo della Guardia di Finanza, un’esibizione delle unità cinofile da soccorso/ricerca in superficie. Inoltre è stata colta l’occasione per illustrare il “Progetto Ossigeno”, promosso dalla Regione Lazio con la finalità di piantare nuovi alberi e arbusti nel territorio, cui la Guardia di Finanza di Rieti ha aderito.

Nel ringraziare caldamente, al termine della giornata, il Comandante Regionale ed i rappresentanti delle istituzioni locali hanno auspicato l’organizzazione di analoghi eventi e il proseguimento del percorso di collaborazione per la diffusione della cultura dell’avvicinamento alla montagna.

L’iniziativa testimonia la costante vicinanza della Guardia di Finanza alla collettività e ai più giovani e la vocazione anche sociale del Corpo, e ha costituito un momento di incontro e avvicinamento tra istituzioni ed i “piccoli” cittadini, ai quali sono stati distribuiti alcuni “gadgets” istituzionali al termine dell’evento.