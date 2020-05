© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il consigliere comunale Daniele Farese, delegato alla cultura e turismo è il nuovo vicesindaco di Montenero Sabino. Il professor Farese, succede nell’incarico ad Alessia Statuti nella giunta guidata dal sindaco Ivano De Angelis dopo le dimissioni dell’ormai ex assessore la quale nei giorni scorsi ha rimesso l’incarico.Tra le motivazioni che hanno fatto decidere Alessia Statuti a recedere dall'incarico di assessore e vicesindaco (resterà comunque consigliere comunale in maggioranza), ha pesato il fatto di aver trasferito la residenza in altro comune.«Tale scelta - ha scritto Alessia Statuti nella lettera di dimissioni - già anticipata informalmente al sindaco ed all'amministrazione comunale, nonché ai dipendenti, è dovuta a motivi di carattere puramente personale ed è stata presa in accordo ed armonia con i colleghi di lista. Il mio trasferimento in un altro Comune e le difficoltà organizzative legate al particolare momento che stiamo attraversando, sta rendendo oltremodo gravoso il ruolo che seppur con grande onore ed impegno ho svolto fino ad oggi e da inizio anno nel pieno delle responsabilità. Ho comunque tenuto duro in questi mesi in cui si è scatenata la pandemia, rimandando le mie dimissioni ad un momento meno critico, in quanto sarebbe stato irresponsabile lasciare il Comune senza un vicesindaco o con un vice di nuova nomina subito catapultato nel caos che si è venuto a creare».Da qui la scelta «Ritenendo – ha detto la Statuti - di fare la cosa migliore per Montenero che in questo momento ha bisogno più che mai di una presenza più costante sul territorio. Sono felice che il ruolo venga ora ricoperto da Daniele Farese, che stimo molto, soprattutto perché ha tanto a cuore Montenero ed il futuro dell'amministrazione, lo ringrazio molto per aver accettato di proseguire in tale attività. Per quanto mi sarà possibile continuerò a seguire la vita amministrativa del Comune e a dare il mio contributo».Daniele Farese, docente di italiano presso l’Istituto comprensivo della Bassa Sabina Poggio Mirteto – Montopoli, sarà, dunque, il nuovo vicesindaco al posto della Statuti che aveva le deleghe al bilancio e personale. In Giunta con Farese il sindaco Ivano De Angelis e Quinto Perilli.