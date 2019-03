RIETI - Una donna si presenta, dopo dieci anni, alla nuova casa dell'ex marito, che nel frattempo ha una nuova compagna, litiga e lo picchia. Per l'uomo, ferite guaribili in sette giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna è stata denunciata per le percosse.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 15 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA