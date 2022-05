Rieti, rinvio per casi di Covid dello spettacolo "Romeo e Giulietta" al teatro Flavio

RIETI - Atcl Lazio e Comune di Rieti comunicano che lo spettacolo Romeo e Giulietta previsto il 19 maggio 2022 al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti è stato posticipato per via di casi Covid all’interno della compagnia. Lo spettacolo sarà recuperato nella prossima stagione teatrale in una data che sarà comunicata tempestivamente.

Gli abbonati potranno recuperare lo spettacolo nella stagione teatrale 2022-23, conservando il tagliando dell’abbonamento. I possessori di biglietto potranno utilizzarlo per il recupero della data, conservando il titolo d’ingresso.

Qualora si desiderasse il rimborso del biglietto, è possibile ottenerlo nelle seguenti modalità:

gli spettatori che hanno acquistato il biglietto sul sito TicketOne.it o tramite Call Center o presso uno dei Punti Vendita TicketOne riceveranno comunicazione da Ticketone stessa.

gli spettatori che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria del Teatro dovranno presentarsi allo stesso botteghino muniti del biglietto per ottenere il rimborso il 19 maggio 2022 con il seguente orario: 10:00 – 13:00 | 16:00 – 21:00.

Per qualsiasi altra informazione è disponibile l’indirizzo mail: teatro@comune.rieti.it