RIETI - Il campionato under 19 torna in gestione alla Delegazione Lnd di Rieti. Dieci squadre, sei reatine e quattro romane, comporrano il girone unico del torneo che prenderà il via il 23 ottobre

Il girone

Accademia Calcio Sabina

Amatrice

Brictense

Ginestra

Mentana

Monterotondo 1935

Passo Corese

Poggio Mirteto Calcio

Pro Fiano

Valle del Peschiera