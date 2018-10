Ultimo aggiornamento: 16:39

RIETI - Provinciali di fine ottobre, il sindaco di Borgorose Mariano Calisse è il candidato presidente di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Direzione Italia. Praticamente del centrodestra senza la Lega, che benché rincorsa e sollecitata non ha ancora deciso come muoversi.La decisione del resto del centrodestra, come anticipato venerdì da Il Messaggero, é maturata giovedì sera nel corso di un incontro a Rieti tra l’onorevole Paolo Trancassini, il sindaco di Rieti Paolo Cicchetti, il coordinatore provinciale di FI Sandro Grassi, quello di FdI Daniele Sinibaldi e il coordinatore di Direzione Italia Stefano Eleuteri.«La scelta di Calisse, giovane ma esperto amministratore di estrazione civica ma di garanzia per l’area del centrodestra, nasce dalla volontà di trovare una figura di prospettiva che possa essere tra i volti nuovi di un centrodestra che sta ritrovando una linea comune non solo sul piano locale ma anche sul piano nazionale con l’accordo Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ratificato qualche settimana fa per le amministrative di tutta Italia - si legge in una nota firmata da Grassi, Sinibaldi e Eleuteri - Siamo certi che Calisse, oltre al supporto del centrodestra, riuscirà ad ottenere un largo consenso anche tra sindaci di estrazione civica che ne riconoscano la serietà, capacità e dedizione al territorio».Un messaggio neanche troppo in codice non solo per la Lega ma per quell’area “civica” a cui guarda anche il centrosinistra, dove si fa strada l’idea di candidare presidente Carmine Rinaldi, già presidente della Federlazio, ora sindaco di Fiamignano.