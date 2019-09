RIETI - Affidati – da parte del Comune – i lavori per il completamento dell’adeguamento e miglioramento funzionale del Palazzetto dello sport PalaCordoni, attualmente senza agibilità, particolare che ha portato nei mesi scorsi due dirigenti comunali a essere indagati.



Si tratterebbe soprattutto della messa in sicurezza degli impianti elettrici. L’importo messo sul piatto dal Comune è di 90mila euro.



