RIETI - Di posti letto, in ospedale, 29 in più ne furono allestiti a inizio gennaio. Misura d’emergenza, legata al picco influenzale. Ma il de Lellis di posti letto in più ne ha bisogno tutto l’anno. E in questa ottica si è mossa l’Asl, individuando una serie di misureche potessero portare a un aumento della disponibilità di letti.



La ricerca ha portato frutti, ma c’era bisogno dell’ok della Regione, giunto nei giorni scorsi e che ha accolto le richieste di potenziare diversi reparti con un aumento di posti letto, pari a 123 totali.



Ma su un altro fronte, il Coordinamento per il diritto alla salute esprime profonde preoccupazioni per il futuro del de Lellis che rischierebbe di essere depotenziato.



