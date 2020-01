RIETI - Fara 3.0 si presenta. E' il terzo gruppo sorto all’interno dell’ormai frantumata maggioranza del sindaco Davide Basilicata. È guidato dall’ex vicesindaco Roberta Cuneo e dai colleghi Giacomo Corradini, Fabio Bertini, Paola Trambusti e Mauro Pinzari.



MAGGIORANZA NELLA MAGGIORANZA

Dopo tre anni e un rimpasto di giunta, Cuneo e gli altri sentono la necessità di far uscire fuori le loro voci rimaste finora silenziate da quella del sindaco. Accanto a loro, il gruppo di Fratelli d’Italia di Simone Fratini e Chiara Costantini con il quale si annuncia una forte collaborazione. Una maggioranza nella maggioranza, che potrebbe far tremare il fin qui imperturbabile Basilicata.



