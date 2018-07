Cattivi odori, turisti in fuga: il caso clochard in Vaticano

di Franca Giansoldati

L'afa che ristagna non aiuta e nemmeno l'umidità delle piogge di questi giorni, con il sole che già alle nove del mattino infuoca il selciato e i marciapiedi attorno a san Pietro. La puzza rende la visita turistica al centro della Cristianità una esperienza quasi tossica per via dell'aria malsana che si avverte in certi punti. Ieri mattina bastava vedere i gruppi di turisti scaricati dai bus in via dei Corridori che, ignari dello sconsigliabile percorso, imboccavano via della Conciliazione sorpresi, in quelle...