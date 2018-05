Papa Francesco consacra don Zeno Saltini, fondatore della comunità di Nomadelfia

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Papa Francesco rende omaggio ad un altro prete del dissenso. Dopo la visita a Barbiana, sulla tomba di don Milani, a Bozzolo sul sepolcro di don Mazzolari e, recentemente, a Molfetta, pregando davanti alla lapide di don Tonino Bello, il vescovo pacifista fondatore di Pax Christi, Bergoglio giovedì prossimo intraprenderà un altro brevissimo viaggio assai simbolico: a Nomadelfia, la comunità religiosa fondata nel 1947 da don Zeno Saltini vicino a Grosseto. Una specie di comune, dove vivono famiglie di laici, fondata negli anni della contestazione, basata sul Vangelo e tuttora abitata da «volontari cattolici che mostrano che è possibile vivere il Vangelo in forma sociale donandosi integralmente agli altri, realizzando così quei principi di giustizia e fraternità che si è scelto di seguire». Attualmente, vi vivono circa 300 persone. Il presidente Francesco Matterazzo spiega che il popolo di Nomadelfia si aspetta che «il Papa, come ha indicato Gesù a Pietro, venga a confermarci nella fede. Noi pensiamo che questa fraternità sia la strada che il mondo dovrebbe imboccare, non tutti come facciamo noi ma anche in modi completamente diversi, però per vivere una vita migliore per l’uomo».



A Nomadelfia la comune fondata da don Zeno Saltini (Fossoli, 30 agosto 1900 – Grosseto, 15 gennaio 1981) è formata da gruppi familiari composti da 4, 5 famiglie. Hanno in comune un’abitazione che è la casa dove si mangia insieme, si studia, si lavora, dove c'è una lavanderia e una cucina comune. Accanto alla casa c’è la chiesa, che è al centro. In questo modo, spiegano, «le famiglie possono aiutarsi a vicenda e sostenersi. Quando manca qualcuno della famiglia c’è subito qualcun altro che è presente».



Giovedì mattina, subito dopo la visita a Nomadelfia, il Papa andrà a Loppiano, sempre in Toscana, dove risiede il quartier generale dei Focolarini fondati da Chiara Lubich.



