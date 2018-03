M5S, la realpolitik dei neoeletti: «Ora a Palazzo Chigi o ci disintegriamo»

di Mauro Evangelisti

«Beh, per noi non è un problema restare all'opposizione», dice un neo parlamentare a 5 Stelle. Slalomeggia tra i divanetti della lobby dell'hotel Parco dei Principi (cinque stelle pure quello). Parioli, Roma. «No, no, rischieremmo di disintegrarci con così tanti parlamentari se restiamo troppo a lungo in minoranza», replica un altro, più scafato. «Dopo cinque anni mi sono stufato di stare all'opposizione», aggiunge pragmatico un altro. Frammenti di conversazioni nei...