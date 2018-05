Appello della Cei, il cardinale Bassetti: «Necessario rispettare la volontà popolare»

«Di fronte alla crisi sociale e politica in cui è precipitata la “ nostra diletta Italia ” ogni persona di buona volontà ha il dovere di rinnovare il proprio impegno, ciascuno nel suo ruolo, per il bene supremo del Paese. Mai come oggi c'è un urgente bisogno di uomini e donne che sappiano usare un linguaggio di verità, parlando con franchezza, senza nascondere le difficoltà, senza fare promesse irrealizzabili ma indicando una strada e una meta. Questo è il tempo grave della responsabilità e non certo dello scontro istituzionale, politico e sociale». È l'appello del Presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Gualtiero Bassetti. «Per il bene delle famiglie, dei giovani e dei figli del popolo italiano» è l'ora delle responsabilità e «invito tutti gli uomini e le donne di buona volontà affinché si prendano cura del nostro amatissimo Paese con un umile spirito di servizio e senza piegarsi a visioni ideologiche, utilitaristiche o di parte», continuail cardinale Bassetti. «E rinnovo l'appello di don Luigi Sturzo - dice ancora l'arcivescovo di Perugia - a ' “ utti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della Patria ” . È infatti eticamente doveroso lavorare per il bene comune dell'Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale. Una rabbia che in queste ore trova drammaticamente spazio - rileva il presidente della Cei - in uso irresponsabile ed esecrabile dei social network persino contro la persona del Presidente della Repubblica e la sua misurata e saggia azione di garanzia di tutti i concittadini». Bassetti, «nel nome dell'Italia e dell'unità del Paese» invita anche «tutti i credenti a pregare, e tutti gli italiani a lavorare, insieme, per la custodia e la salvezza del nostro grande e bellissimo Paese». E conclude: «Che Dio benedica l'Italia».

Mercoled├Č 30 Maggio 2018



