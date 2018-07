di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Gli esami non finiscono mai. Lo sanno bene gli studenti che, archiviata la maturità da pochi giorni, ora devono già pensare al test di ingresso per l’università. E non sono pochi: due corsi su 5 infatti, in Italia, sono a numero chiuso. Una realtà che riguarda quindi migliaia di ragazzi, visto che l’accesso all’università si fa sempre più selettivo di anno in anno. Il problema non riguarda solo gli studenti che vogliono iscriversi a uno dei corsi a numero programmato previsti...