Test di Medicina oggi per quasi 70mila studenti italiani: solo uno su sei ce la fa

Le università italiane sono state invase stamattina, come ogni anno, da decine di migliaia di studenti che partecipano ai test d'ingresso di Medicina e Odontoiatria. Hanno presentato domanda in 67.005 (erano 66.907 nel 2017) per 9.779 posti a Medicina (erano 9.100 lo scorso anno) e 1.096 posti per Odontoiatria (erano 908 nel 2017). In sostanza, meno di uno su 6 riuscirà a farcela. I 60 quesiti, a cui i candidati devono rispondere in 100 minuti, quest'anno sono apparsi particolarmente complessi, secondo le prime impressioni degli studenti all'uscita dal test.



Buone notizie arrivano però dal presidente della Crui, la Conferenza dei rettori italiani, Gaetano Manfredi, che ha dichiarato che nel giro di due anni i posti disponibili per Medicina ed Odontoiatria negli atenei italiani potrebbero facilmente salire a 15 mila, mantenendo alta la qualità dell'insegnamento. Più decisi i Cinque Stelle, i quali ricordano che: «Garantire al maggior numero possibile di studenti l'accesso all'università è uno degli obiettivi di questo Governo, chiaramente scritto nel Contratto sul quale si fonda. Mantenere le facoltà a numero chiuso vuol dire penalizzare migliaia di studenti senza dare loro l'opportunità di impegnarsi e dimostrare quanto valgono nelle materie che hanno deciso di studiare».

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA