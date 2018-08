Analisi e visite specialistiche nei laboratori Artemisia: centri diagnostici aperti anche ad agosto

I centri diagnostici Artemisia non vanno in ferie. Rimarranno aperti per tutto il periodo estivo. Da sempre i centri si dedicano alla prevenzione, ad ogni tipo di cura oltre all’estetica e il benessere, un servizio a 360°. «Quest’anno Artemisia Onlus - spiega la presidente Maria Stella Giorlandino - ha siglato un accordo per il piano di emergenza caldo con il Comune di Roma, accordo che prevede la presenza di un medico all’interno delle strutture per anziani. L’apertura, inoltre, di tutte le strutture è una scelta adottata per far sì che tutte le persone possano contare su ogni tipo di esigenza».



Anche ad agosto, quindi, si potranno fare visite specialistiche, esami di laboratorio, esami strumentali senza tralasciare la cura dell’estetica e del benessere con i nuovi macchinari presenti nei vari centri. Un team di professionisti sarà presente per fornire il servizio domiciliare, un servizio studiato per aiutare le persone anziane o persone con patologie gravi.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:03



