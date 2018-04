Vinitaly, Salvini superstar con l'amico Corona: «Non sono salvinista, sono alpinista»

di Mario Ajello

Salvini superstar. Al Vinitaly. Dopo un Sagrantino, beve un sorso del bianco siciliano di Donnafugata. Insieme a lui lo scrittore e ambientalista Mauro Corona. Sono molto amici. "Ma io sono di sinistra e lui no", dice Corona. E litigate? "Macché - dice lo scrittore - siamo un po' come il mio collega Stefano Benni e Grillo. Molto amici ma ognuno con le proprie idee rispettando quelle dell'altro. Benni non è mai stato grillino, io non sono salvinista. Sono alpinista".

Domenica 15 Aprile 2018



