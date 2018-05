Governo M5S e Lega, l'Osservatore Romano rilancia l'altolà di Weber

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – In vista del nuovo governo M5S e Lega il Vaticano mette in luce che mentre i mercati restano inquieti —con lo spread salito oltre i 170 punti — in Europa non si ferma il dibattito sul futuro dell’Italia. L'Osservatore Romano, il giornale della Santa Sede, rileva che questa mattina il leader del popolari europei, Manfred Weber, ha sottolineato la necessità che il prossimo esecutivo italiano mantenga fermi gli impegni assunti con Bruxelles sul piano economico e fiscale. Ogni defezione sarebbe inammissibile — ha spiegato Weber — «perché l’Italia è pesantemente indebitata».



Di «grande nervosismo» a causa della situazione politica italiana ha parlato anche Ewald Nowotny, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, ieri in una conferenza a Praga. Un duro avvertimento è giunto pure dal ministro dell’economia francese, Bruno Le Maire, secondo il quale «se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la stabilità finanziaria della zona euro che sarà minacciata».





Lunedì 21 Maggio 2018



