Sicilia, il soccorso M5S non arriva: Musumeci cade sul Def regionale

di Antonio Calitri

Il ritorno delle tensioni tra M5s e centrodestra su premier ed esclusione di Forza Italia con il botta e risposta tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, fanno la prima vittima in Sicilia. Con l'Assemblea regionale siciliana che ieri ha bocciato il documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020 della giunta guidata da Nello Musumeci che rischia di andare in crisi a soli quattro mesi dalle elezioni. LEGGI ANCHE: Sicilia, Sgarbi: «Mi dimetto da assessore ai Beni culturali, non voglio più vedere...