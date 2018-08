Sgarbi: «Berlusconi sta bene, ma deve dimagrire Sbagliato il no a Foa. Per FI ora modello Molise»

di Simone Canettieri

«Ho appena sentito Berlusconi al telefono per capire questa vicenda di Foa alla Rai».



E come sta il Cavaliere, onorevole Vittorio Sgarbi?

«Bene, è uscito dal San Raffaele. Mi ha raccontato che i dottori gli hanno detto che deve dimagrire, ma nessun problema in particolare».



Anche Forza Italia rischia di dimagrire, pappata da Matteo Salvini.

«Secondo me è stato un errore non votarlo. D'altronde, a volte, è come se esistessero due Berlusconi. E, leggendo le ricostruzioni sui giornali, mi sembra che sia accaduto proprio questo. Prima sì, poi no, dopo le spinte del partito. C'è una discrasia evidente».



Ma ormai è guerra aperta con la Lega.

«Secondo me Forza Italia dovrebbe tenere un atteggiamento simile a quello di Fratelli d'Italia, non essere ostile a Salvini che rappresenta anche il centrodestra. La storia di Foa è proprio come quella della Bernini quando doveva andare a fare la presidente del Senato: era un'azzurra, che saltò solo per principio».



Ma cosa ha consigliato a Berlusconi?

«Di non rompere con Salvini e di rifondare Forza Italia».



E' un vecchio tormentone.

«Bisogna usare un modello Molise, soprattutto al Sud, per arginare così il M5S. Ovvero creare insieme alla lista di Forza Italia altre liste parallele e civiche. Per fare in modo che qui a Roma ci sia un partito di governo, e in giro per l'Italia, specie al Sud, un partito di lotta».

