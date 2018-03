Salvini: «Prossimo premier non potrà che essere di centrodestra»

«Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori». Lo scrive sui social Matteo Salvini dove riassume anche il programma: «Via legge Fornero e spesometro, giù tasse e accise, taglio degli sprechi e spese inutili, riforma della scuola e della giustizia, legittima difesa, revisione dei trattati europei, rilancio dell'agricoltura e della pesca italiane, Ministero per i disabili, pace fiscale fra cittadini ed Equitalia, autonomia e federalismo, espulsione dei clandestini e controllo dei confini. Noi siamo pronti, voi ci siete».



LEGGI ANCHE: Governo, divisi su tempi e agenda: tavolo in salita M5S-Lega



Secondo il leghista Giancarlo Giorgetti l'incarico spetta a Salvini: «In Parlamento c'è tanta gente eletta nei collegi uninominali che magari ha messo qualche cosa di suo, degli amministratori locali, persone che possono condividere quello che sarà il programma che Salvini proporrà per il governo. Immagino sarà incaricato, dice durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda su la7.

E poi: «Un governo con 5 stelle? Sì... parzialmente». Secondo Giorgetti «sul reddito di cittadinanza vediamo se possiamo declinarlo in un altro modo». «Questo benedetto reddito di cittadinanza se è una misura universalistica per sostituire la pensione o una reversibilità, non ha assolutamente senso, se è un qualche cosa che orienti o incentivi la ricerca del lavoro, allora è qualcosa che può essere valutato» dice.