La Lega e il "contrattino" per votare a settembre: ipotesi governo-ponte

di Mario Ajello

La svolta della Lega. Si chiama governo-ponte. O più chiaramente: governo elettorale. Potrebbe nascere oppure no, visto che tutto è aleatorio e indefinito in questa affannosa ricerca di una maggioranza che non c'è. Ma mentre una dopo l'altra cadono o si complicano tutte le opzioni in campo - anche se Salvini ancora insiste sulla via prioritaria: l'esecutivo del centrodestra con i 5 stelle - ai piani alti del Carroccio si ragiona su quello che potrebbe essere il punto di caduta finale di questa crisi. Lo...