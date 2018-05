Salvini tra paura del flop e sirene forziste si gioca la leadership futura

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Al lieto fine, Matteo Salvini ci crede e non ci crede. Anche lui, come s'è visto nel Facebook live di ieri sera, si mostra ottimista. Ma aggiunge: «E anche realista». O perfino sfascista, come sospetta qualcuno? Lui come altri nella Lega dà un 50 e 50 di percentuali sulla riuscita o sul fallimento dell'esperimento grillo-leghista. Il fatalismo e la residua convinzione si mescolano in Salvini, secondo un ragionamento così: comunque vada, bisognava provarci. Anche perché - ripete sempre in queste...