Riforme, Pisicchio: «É tempo giusto per cambiare la legge elettorale»

Puntuale come sempre, spunta il dibattito sulla legge elettorale. «Questo inizio di legislatura è il tempo giusto per cambiare la legge elettorale: Casaleggio ha avuto il merito, con il suo intervento, di rimettere in campo il tema della riforma». Lo dice Pino Pisicchio, che ha presentato ca Montecitorio con il presidente del gruppo Misto alla Camera Manfred Schulian, la seconda edizione del suo volume dal titolo «Come funzionano le leggi elettorali».



Dal 'Bignamì delle leggi elettorali in Italia e nel mondo si evince che gli americani votano con le stesse regole dal 1789, gli inglesi dal 1832, i tedeschi dal 1949 ed i francesi dal 1978. «In Italia, invece, dal 1993 a oggi abbiamo cambiato ben cinque leggi elettorali, e probabilmente verrà modificata quella attualmente in vigore», sostiene Pisicchio, sottolineando che «cambiare leggi elettorali a questo ritmo produce instabilità in se». Un aspetto pienamente condiviso da Schulian, che comunque sottolinea la necessità «di tornare ritrovare il senso della democrazia rappresentativa che sembra essere stato perso».

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA