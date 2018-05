Renzi denuncia il piano dei big Pd: «Fuori dal mondo un partito con M5S»

di Nino Bertoloni Meli

Pd e M5S alleati contro il centrodestra? Pd e M5S perno di un nuovo partito riformista? «Ma siamo fuori dal mondo, non esiste, sarebbe il tradimento dei nostri elettori». Matteo Renzi dedica buona parte della sua e-news a rintuzzare e, possibilmente, far naufragare l'ipotesi che da qualche tempo circola dentro il Pd, e anche fuori, in circoli mediatico-politici. Al di là della contingenza delle conte, delle direzioni chiamate a sancire spaccature o mediazioni dell'ultima ora, è questo ormai il vero punto di...