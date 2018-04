La politica estera/ Una bussola per rimettere l’Italia al centro della scena

di ​Nicola Latorre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L’operazione di cinque agenti della polizia doganale francese nel centro per migranti di Bardonecchia, in provincia di Torino, fino a ieri è stata totalmente ignorata dal governo Macron. Soltanto nelle ultime ore, infatti, il ministro Darmarin è tornato sulla vicenda affermando di essere molto dispiaciuto e di avere in programma di venire in Italia il prossimo 16 aprile. Al di là di queste dichiarazioni, che apprezziamo nonostante siano arrivate con leggero ritardo, a mio avviso quella operazione rimane una seppur...