Pa, primo via libera all'assunzione di 8.000 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco

Via libera all'assunzione di 8.000 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco. La ministra della P.A, Giulia Bongiorno, ha appena sottoscritto il provvedimento che dà l'autorizzazione ad assumere per la precisione 7.975 unità di personale. Il decreto ora passa alla controfirma, che spetta al Mef. Nel dettaglio, 2.816 sono in capo al comando generale dell'arma dei carabinieri, 2.091 posti sono a favore della polizia di Stato, altri 1.340 vanno alla penitenziaria, 1.116 alla Guardia di finanza, mentre i restanti 612 sono riservati ai vigili del fuoco.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA