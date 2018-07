Migranti, Laura Boldrini annuncia la mozione di sfiducia a Salvini: «Scelte ciniche e razziste»

Un’ottima iniziativa di partecipazione per raccogliere voci in disaccordo con le scelte ciniche, razziste, disumane, oltre che inconcludenti di Matteo #Salvini



Mi adopererò per dare seguito alla richiesta in Parlamento.#RespingiamoSalvinihttps://t.co/ODWzOCBQYh — laura boldrini (@lauraboldrini) 16 luglio 2018

«Un’ottima iniziativa di partecipazione per raccogliere voci in disaccordo con le scelte ciniche, razziste, disumane, oltre che inconcludenti di Matteo #Salvini. Mi adopererò per dare seguito alla richiesta in Parlamento»., deputata di Liberi e Uguali ed ex presidente della Camera, esprime il suo appoggio alla petizione lanciata da change.org il 13 luglio scorso. In 88.000 hanno per ora detto sì alla mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dell'Internoper la politica e le posizioni espresse sul tema migranti. L'obiettivo sono 150.000 firme.