Emergenza migranti, il Viminale blinda i Centri per i rimpatri

di Cristiana Mangani

Il business dell'accoglienza, i tempi rapidi per il rimpatrio e i migranti irregolari chiusi nei centri: il piano del Viminale targato Salvini sembra voler seguire queste direttive. Linee che si muovono nel solco di quanto già varato dal predecessore, ma che prevedono delle restrizioni della libertà personale. Del resto, il neo ministro lo ha detto chiaro anche ieri: «Basta gente a spasso, basta migranti in giro per le strade che non si sa cosa fanno o fanno casino: i Centri per i rimpatri saranno chiusi e verranno...