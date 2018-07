Renzi, bilaterale con Obama alle celebrazioni di Mandela

Ansioso di prendere le distanze dal caos dem di queste settimane, Matteo Renzi è volato in Sudafrica per partecipare alle celebrazioni del centenario della nascita di Nelson Mandela. La missione dell'ex premier a Johannesburg si chiude oggi. Prima di ripartire per l'Italia, Renzi avrà questa mattina un bilaterale con il Presidente Obama e parteciperà poi alla cerimonia ufficiale.



Renzi, invitato dalla Fondazione Nelson Mandela, ha ricordato il suo incontro con Madiba, da sindaco di Firenze, nel 2012. E ha incontrato i rappresentanti della Comunità italiana e visitato il Museo dell'Apartheid. Renzi sarà presente domani in Senato alle votazioni previste dall'ordine del giorno.

Martedì 17 Luglio 2018



