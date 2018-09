M5S, Italia 5 stelle al Circo Massimo il 20 e 21 ottobre

di Stefania Piras

Sarà in concomitanza con il mega concerto di Claudio Baglioni al Palalottomatica e alla Leopolda di Matteo Renzi a Firenze. Le date di Italia 5 stelle, la festa nazionale del Movimento 5 stelle che si terrà nella Capitale, al Circo Massimo, sono il 20 e 21 ottobre.



Quinta edizione e seconda volta a Roma. La prima fu nel 2014, il Movimento era all'opposizione ed era alle prese anche con gli oppositori interni visto che nacque una truppa di dissidenti romani che coniarono ed esposero l'hashtag e lo striscione #occupypalco, un modo per protestare contro la mancanza di trasparenza. Furono fischiati dalla platea ed espulsi con un post sul blog di Beppe Grillo. Questa seconda volta è totalmente diversa: il Movimento è approdato al governo. Sarà dunque la festa per celebrare questo approdo ai massimi vertici istituzionali. E sarà una due giorni, non tre come al solito.

É stata lanciata una pagina web intanto per raccogliere le donazioni spontanee dei militanti che sono destinate all'organizzazione dell'evento e confluiranno nel Comitato Italia 5 stelle. I parlamentari infatti hanno altri canali e versamenti obbligatori già pensati per sostenere eventi di questo tipo.

Curiosità: il logo è una piramide umana dove si intravedono i volti di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.



Dopo il monopolio assoluto dell'organizzazione in mano a Roberta Lombardi, che l'anno scorso lo ha ceduto per la prima volta a Max Bugani e David Borrelli, che poi ha abbandonato il M5S, quest'anno stanno pensando alla kermesse Sergio Battelli e Francesco Silvestri, rispettivamente tesoriere e vicepresidente del gruppo M5S alla Camera.



Il costo totale dell'evento di 'Rimini 2017', come si legge sul Blog delle Stelle, è stato di 577.174,62 €. Le donazioni hanno toccato quota 353.051,77 € a fronte di 5.291 donatori. Nei tre giorni di evento il Movimento ha incassato 246.971,51 €: di questi, 170.102,21 € grazie al catering, 64.044,30 € dal merchandising e 12.825 € dai parcheggi.





