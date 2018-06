Le prospettive/Il doppio forno del centrodestra e le macerie Pd

di Alessandro Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Lega vince, Forza Italia cede, il Pd arretra, il M5S perde. Il centrodestra sempre più condizionato da Salvini va molto meglio del centrosinistra (che deteneva la gran parte dei municipi in cui si è votato) e dei grillini non più di lotta ma di governo. Questa la sintesi – brutale ma sufficientemente veritiera – del turno amministrativo svoltosi domenica scorsa.Ci si aspettava la conferma meccanica dell’onda lunga che ha portato, non senza travagli, alla nascita dell’asse tra Lega e M5S....