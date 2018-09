Italia-Austria, Kurz a Palazzo Chigi: «Italia non ha motivo di agitarsi su doppio passaporto per i sudtirolesi»

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è appena arrivato a Palazzo Chigi dove sta avendo ora un faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio europeo informale di giovedì a Salisburgo.



«L'Italia non ha motivo di agitarsi», aveva anticipato il cancelliere austriaco ai giornalisti mentre era in viaggio verso Roma. «Molti sudtirolesi desiderano il doppio passaporto che è anche previsto dal programma di governo. Abbiamo sempre messo in chiaro che agiremo d'intesa con Roma», ha aggiunto Kurz. Il leader dei Popolari austriaci ha sottolineato, riferisce l'Apa, che per il momento non esiste nessun disegno di legge. «Appena sarà disponibile inizieremo il processo di confronto con Roma, ma non è ancora il momento», ha concluso Kurz.

Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23



