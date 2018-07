Grillo compie 70 anni, dai Vaffa Day al governo

di Mario Ajello

Settant'anni ben portati, ed evviva Beppe a Grillo. Li compie oggi. Auguri. Ed è diventato a suo modo un padre della patria l'artista che si è fatto leader, il mattatore che ha portato M5S al potere tramite la comicità. La famosa esibizione a Fantastico contro Craxi e i socialisti, che gli costò l'esclusione dalla tivvu di Stato. Gli spettacoli ecologisti e apocalittici di grande successo. I Vaffa Day che sono stati uno dei suoi colpi di genio. Il sodalizio con un altro visionario come lui, Gianroberto Casaleggio, con cui ha dato fiato e format all'antipolitica, facendola diventare politica. E proprio questo è il punto. Mentre Grillo compie settant'anni, si avverte in lui qualcosa di malinconico. Sembra quasi che stia vivendo ultimamente il successo della sua creatura partitica come qualcosa che gli appartiene sempre meno. Lui un visionario, i suoi costretti a fare i pragmatici. La distanza che si avverte tra lui e loro pare avvertirla lui per primo. E si racconta che non sono sempre lusinghieri i giudizi che Beppe rivolge verso Di Maio e verso altri ministri che ha inventato e che tutto devono al suo genio. Oggi è un settantenne pieno di energia e di vitalità Grillo, e c'è da giurarci che non si farà confinare nel ruolo del matusalemme o dell'attentato signore silenziosamente appagato vedere i suoi al potere. Perché lui non è uno che ama il potere anche quello che ha molto contribuito a inventare.











