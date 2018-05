La via stretta/ Il governo del popolo e gli alibi da evitare

di Marco Gervasoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Che i giornali inglesi come il «Financial Times» o qualche ministro francese si impauriscano per l’arrivo di presunti «barbari» Luigi Di Maio e Matteo Salvini è comprensibile, anche se non accettabile. Che però una parte degli italiani, quelli contrari al governo, considerino «barbari» coloro che hanno votato per 5 stelle o Lega è purtroppo una vecchia storia, quasi mai gloriosa e sempre foriera di danni. Crediamo infatti che nel programma dell’eventuale nuovo...