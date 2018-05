Governo, l'ultima mossa del Colle: la conferma di 5Stelle e Lega per Conte

di Alberto Gentili

Prima di convocare il professor Giuseppe Conte per conferirgli l'incarico a formare il governo giallo-verde, Sergio Mattarella ha voluto vederci chiaro. E, quasi a fissare una distanza da questa scelta e per responsabilizzare fino in fondo 5Stelle e Lega, di buon mattino ha fatto contattare Luigi Di Maio e Matteo Salvini.



Con una domanda secca: "Conte è ancora il vostro premier designato?". Questo perché, dopo le polemiche sul curriculum gonfiato che hanno indebolito una personalità non certo forte come quella di Conte e dopo il conseguente ritorno di fiamma di alcuni grillini per il ritorno dell'opzione Di Maio a palazzo Chigi, Mattarella ha voluto che fossero i due leader a dire l'ultima parola. E a caricarsene per intero la responsabilità.



Ecco cosa recita il comunicato del Quirinale: "Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5Stelle Luigi Di Maio e della Lega Matteo Salvini, su domanda espressa della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell'incarico per la formazione del governo al professor Giuseppe Conte". Un modo anche per dire che il capo dello Stato accetta la volontà della maggioranza parlamentare.

