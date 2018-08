Centinaio: «Su Genova ragionare prima di fare annunci»

di Alberto Gentili

Ministro Centinaio, Salvini ha annunciato che il governo ha avviato la procedura di revoca della concessione ad Autostrade. Però all'inizio ha avuto un approccio più prudente dei 5Stelle. Perché? «Riteniamo che sia necessario ragionare prima di fare annunci. Ma non c'è nessuna incertezza. Siamo dell'avviso che bisogna procedere verso la revoca delle concessioni così come avviare una procedura concreta per i risarcimenti. E questo in accordo con tutto il governo». I grillini...